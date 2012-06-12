Kürtçe seçmeli ders

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yıllarca ötekileştirilen, horlanan, dışlanan insanların eşit yurttaş haline gelmesini kimse farklı yerlere çekmemelidir. Türkiye'de yaşananlar sadece ve sadece bir normalleşme sürecidir'' dedi.



Erdoğan, ''Bunun yanında, öğrencilerimiz, Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Kanun kapsamında, yaşayan diller ve lehçeler adı altında, yerel dil ve lehçeleri öğrenme imkanına kavuşuyorlar. Örneğin, yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak alınabilecek, öğretilecek ve öğrenilecek. Bu, tarihi bir adımdır'' diye konuştu.

Kimseye meslek liselerini dayatmıyoruz

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kimseye, meslek liselerini ya da imam hatipleri dayatmadıklarını ifade ederek, "Hiçbir öğrenciye, hiçbir veliye, biz, seçmeli Kur'an dersini, Siyer dersini dayatmıyoruz. Tam tersine, biz, önü kapatılmış olan bu seçeneklerin önünü açıyoruz; milletimizin önüne, seçme özgürlüğünü, tercih özgürlüğünü koyuyoruz" dedi.

''4+4+4 Yasası''nı Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Bu özgürüğü alıp, hem de 2 kere Anayasa Mahkemesi'ne taşımak, dayatmacı, yasakçı, baskıcı, statükocu zihniyetin bir kez daha açığa çıkmasıdır. Yeni CHP diyorlar. Bunun neresi yeni? Olsa olsa, Doğan görünümlü Şahin olur" şeklinde konuştu.

O zaman Beyefendiyi İmralı'ya götürmek lazım

Başbakan Erdoğan, ''Bugün, başta CHP, MHP, BDP olmak üzere, siyasi partilerin sürece dahil olması konusunda hiçbir önyargımız, ön kabulümüz, ön şartımız yok. Böyle milli bir meselede, biz, kimden gelirse gelsin katkı almaya hazırız, kapılarımızı açık tutarız'' dedi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Abdullah Öcalan İmralı'da mı acaba?'' yönündeki sözlerine cevap vererek, ''Yaşadığını bizzat görürsen ne yapacaksın? O zaman Beyefendiyi İmralı'ya götürmek lazım. O da tabi BDP'lilere kötü örnek olacak'' dedi.