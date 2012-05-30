Kürtaj aile planlaması değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, gazetecilerin kürtaj ve sezaryenle ilgili yeni düzenleme yapılması konusundaki sorularını yanıtladı.



Kürtaj ve sezaryen konusunda bilim ve akıl ne diyorsa ona bakılması gerektiğini ifade eden Şahin, Dünya Sağlık Örgütü ile AB'nin sezaryeni cerrahi bir müdahale olarak kabul ederek, yüzde 15-20'yi geçmemesi gerektiğini belirttiklerini ve politikalarını ona göre oluşturduklarını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

''Sezaryen bizde sanki normal doğumun alternatifiymiş gibi sunuluyor ve özel hastanelerde sezaryen oranı çok ciddi manada yükseliyor. Şimdi bir kadına geldiğinde 'size ağrısız doğum mu yaptırayım, ağrılı mı istersiniz' böyle bir tercih hakkı koyduğunuz zaman hangi kadın 'ağrı çekeyim' der. Ama sezaryenin sonrası çok daha zor, çok daha sıkıntılı. Kadının sağlığı açısından sorun. Sezaryenle ilgili AB standartlarının yakalanması kadar doğru bir şey olabilir mi?''

Kürtajın aile planlaması yöntemi gibi algılanması sorunu olduğunu belirten Şahin, ''Kürtajla ilgili yapılan son çalışmalarda görülen bir şey var ki kürtaj sanki aile planlaması yöntemiymiş gibi ciddi manada artmış durumda. Halbuki hayat hakkı anne karnında başlıyor. Kadınımızı eğiteceğiz. Kürtajın bir aile planlaması yöntemi olmadığını anlatacağız'' dedi.