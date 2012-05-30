Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kürtaj aile planlaması değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Kürtaj sanki aile planlaması yöntemiymiş gibi ciddi manada artmış durumda'' dedi.

Kürtaj aile planlaması değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Kürtaj sanki aile planlaması yöntemiymiş gibi ciddi manada artmış durumda'' dedi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 13:36
58861 Okunma
Kürtaj aile planlaması değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, gazetecilerin kürtaj ve sezaryenle ilgili yeni düzenleme yapılması konusundaki sorularını yanıtladı. 

Kürtaj ve sezaryen konusunda bilim ve akıl ne diyorsa ona bakılması gerektiğini ifade eden Şahin, Dünya Sağlık Örgütü ile AB'nin sezaryeni cerrahi bir müdahale olarak kabul ederek, yüzde 15-20'yi geçmemesi gerektiğini belirttiklerini ve politikalarını ona göre oluşturduklarını söyledi. 
Şahin, şunları kaydetti: 
''Sezaryen bizde sanki normal doğumun alternatifiymiş gibi sunuluyor ve özel hastanelerde sezaryen oranı çok ciddi manada yükseliyor. Şimdi bir kadına geldiğinde 'size ağrısız doğum mu yaptırayım, ağrılı mı istersiniz' böyle bir tercih hakkı koyduğunuz zaman hangi kadın 'ağrı çekeyim' der. Ama sezaryenin sonrası çok daha zor, çok daha sıkıntılı. Kadının sağlığı açısından sorun. Sezaryenle ilgili AB standartlarının yakalanması kadar doğru bir şey olabilir mi?'' 
Kürtajın aile planlaması yöntemi gibi algılanması sorunu olduğunu belirten Şahin, ''Kürtajla ilgili yapılan son çalışmalarda görülen bir şey var ki kürtaj sanki aile planlaması yöntemiymiş gibi ciddi manada artmış durumda. Halbuki hayat hakkı anne karnında başlıyor. Kadınımızı eğiteceğiz. Kürtajın bir aile planlaması yöntemi olmadığını anlatacağız'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 05:37
Anahtar Kelimeler:
Kürtaj Aile Planlaması Değil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ