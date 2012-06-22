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Kurmaylıkta "eş" kriteri kalkıyor

Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Kurmaylıkta "eş" kriteri kalkıyor

Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

22 Haziran 2012 Cuma 08:28
417 Okunma
Kurmaylıkta

TBMM

Teklife göre, Milli Güvenlik Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi yerine, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi oluşturulacak.
''Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmek'' ile ''Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı'nın yapacağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimine katılan subayların, mesleki bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek'' Harp Akademileri'nin görevleri arasında sayılacak.
Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi'ne, Kuvvet Harp Akademileri'ni bitirmiş kurmay subaylar katılacak. İhtiyaç halinde, TSK'da üst düzey yönetici görevi alan veya alacak subaylar da Akademi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika programına katılabilecek.
Harp Akademileri ile Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimine girişte ''eşinin tutum ve davranışları'' kriter olmaktan çıkarıldı. Bunun yerine, sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimine alınmayacak.

Uzman erbaşlara peşin maaş
Sözleşmeli erler ise en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olacak.
Uzman erbaşların aylıkları her ayın başında peşin olarak ödenecek. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmayacak.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:28
Anahtar Kelimeler:
Kurmaylıkta Eş
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