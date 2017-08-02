'Kurbanlık fiyatlarının geçen yılın üzerinde olmayacağını düşünüyorum'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tekirdağ Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, yıllardan sonra ilk defa Trakya'ya geldiğini kaydederek, memur olarak ilk görev yerinin Edirne-Enez olduğunu, 1977'de sağlık ocağına tayin edildiğini aktardı.

Trakya'yı çok sevdiğini, buranın insanını çok beğendiğini dile getiren Fakıbaba, bakan olarak ilk gezisini buraya yapmaktan büyük gurur duyduğunu anlatı.

Kurbanlık ithalatı ve et fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 11-12 gün oldu emin olun sabah-akşam demeden gece-gündüz çalışıyoruz. Buradaki amacımız; hem üreticimizi hem esnafımızı hem tüketicimizi korumaktır. Onları en iyi şekilde, elimizden geldiğince mutlu etmek çabası içerisindeyiz. Amacımız budur. Çalışmalarımızı yaptık, Kurban Bayramı'nı rahat geçireceğimize inanıyoruz. Bayram sonrası için çalışmalarımız var."

"Amacımız halkımızı mutlu etmek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, günlük olaylarla değil de geleceğe yönelik çalıştıklarını, hayvan ithalatının, sebze ve meyve ithalatının ne zaman biteceği gibi sorunların daha önemli olduğunu vurguladı.

Günlük sorunlara çalıştıkları kadar geleceğe yönelik de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Fakıbaba, "Üreticimiz de esnafımız da hayvan yetiştiricimiz de ithalat yapan arkadaşlar da rahat olsunlar. Amacımız sadece Allah rızası için halkımızı mutlu etmektir." dedi.

Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine, geçen sene kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu sordu.

Çevredekilerin, "Küçükbaşlar 900 TL ile bin 200 TL arası" demesi üzerine Fakıbaba, "Bu sene onun üzerinde olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

"İsrafı mutlaka önlemeliyiz"

Fakıbaba, "yemeklerdeki porsiyonların küçültülmesi ve kalan gıdaların dağıtılması"na ilişkin bir söylemi olduğunun hatırlatılması üzerine, israfa karşı olduğunu, israf edenin iflas edeceğini bildirdi.

"Mutlaka ve mutlaka ülke olarak israfın karşısında olmalıyız" diyen Fakıbaba, kişilerin yemek yerken 1,5 porsiyon da yiyebileceğini, buna karışmadığını kaydederek, ancak özellikle restoranlarda porsiyonların çok büyük olduğunu, buralarda yarım porsiyonlarla başlanabileceğini anlattı.

Fakıbaba lüks mekanlardaki porsiyonların küçülmesinin sağlık açısından da önemli olduğunu dile getirerek, "Lüks yerlerdeki porsiyonları küçültmek zorundayız. Bunun için arkadaşlarımızla gerekli çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.