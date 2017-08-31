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Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kurulan hayvan pazarlarında, bayrama bir gün kala kurbanlık almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kurulan hayvan pazarlarında, bayrama bir gün kala kurbanlık almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 15:35
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Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

Kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından 206 kurban satış noktası, 785 de kesim noktası kuruldu.

Vatandaşlar, bayrama bir gün kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek, bütçelerine uygun kurbanlık aradı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında yapılan kıyasıya pazarlık sonucu kurbanlıklar alınıyor.

Bayrampaşa Mega Center'de kapalı alanda kurulan hayvan pazarında büyükbaş hayvanların tamamı satıldı.

Hayvan satıcısı Canip Yörür, kurbanlıklara olan ilgiden memnun olduğunu belirterek, vatandaşların sıkı pazarlık yaptığını söyledi.

Hayvan satışlarının iyi olduğunu dile getiren Yörür, "17 büyükbaş getirdim. 14'ünü sattım, inşallah üçünü de satacağız. Fiyatlar müşteriler için de bizim için de iyi. Hayvanın ağırlığına göre fiyatları 7,5 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Temennimiz bütün kurbanlıkların satılması." dedi.

Satıcı Halis Boztoprak, kurbanlık satışlarının geçen yıla göre iyi olduğunu ifade ederek, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden getirdiği kurbanlıklarının tamamını sattığını söyledi.

Kurbanlıkların yüzde 5'inin kaldığını, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Boztoprak, "Kira fiyatları maalesef biraz yüksek. Aynı yer geçen yıla göre bin lira daha fazla." diye konuştu.

Kurbanlık alan Semih Tırpancı, fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "İki yıldır kurbanlığımı buradan alıyorum. İnşallah kurbandan nasibimizi alırız, satıcı da paranın hayrını görür. Allah herkese kurban kesmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Satın alınan kurbanlıklar kesim alanlarına taşınıyor

Sarıyer'de kurulan hayvan pazarına ilgi gösteren vatandaşlar, büyükbaş hayvanların tamamını satın aldı. Küçükbaş hayvanların ise Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü satılacağı tahmin ediliyor.

Maltepe'deki hayvan pazarında da kurbanlıkların çoğu satıldı. Satıcılar memnuniyetlerini belirtirken, nakliye araçları da satılmış kurbanlıkları kesimhanelere götürmek için pazara gelmeye başladı. Vatandaşların satın aldığı kurbanlıklar, sabaha kadar kesim alanlarına taşınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KurbanlıklarKurban PazarlarıArife Yoğunluğu
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