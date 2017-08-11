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"Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz"

Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." dedi.

"Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz"

Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:30
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"Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." açıklamasında bulundu.

Yıldırım bir muhabirin sorusu üzerine, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Sen ben kavgasını bırakalım' sözleri) Aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın. Memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. 'Türkiye güvensizdir, can ve mal güvenliği yoktur' demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun. Belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2017 14:32
Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıBaşbakan Binali Yıldırım
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