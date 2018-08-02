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Kurban Bağışları Milyonlarca İnsana Ulaştı

Dünya çapında 33 yıldır mazlum ülkelere yardım eli uzatan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 1985’ten bu yana 40’tan fazla ülkede yüzbinlerce büyükbaş-küçükbaş kurban hissesi dağıtarak yaklaşık 4 milyondan fazla kişinin istifade etmesine vesile oldu. “Kurban Fedakârlık, Hakk’a Yakınlıktır” sloganı ile kurban çalışmalarını sürdüren Vakıf, bu yıl da hayırseverlerin yardımları ile yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Eğitim, sosyal-kültürel hizmetler ve insani yardım alanlarında faaliyetler yürüten Aziz Mahmud Hudayi Vakfı; bu yıl kurban kesim bedelini yurt dışında 650 TL, yurt içinde büyükbaş kurbanda bir hisse 1.500 TL, küçükbaş kurbanda ise türüne göre 1.100, 1.300 ve 1.600 TL olarak belirledi. Büyükbaş Angus kurbanlarda ise bir hisse bedeli 1.100 TL. Diğer yurt içi kurbanlardan farklı olarak Eskişehir’deki mezbahada kesilecek Angus kurban etlerinin tamamı vakfa bağış olarak bırakılıyor.

Kurban Bağışları Milyonlarca İnsana Ulaştı

Dünya çapında 33 yıldır mazlum ülkelere yardım eli uzatan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 1985’ten bu yana 40’tan fazla ülkede yüzbinlerce büyükbaş-küçükbaş kurban hissesi dağıtarak yaklaşık 4 milyondan fazla kişinin istifade etmesine vesile oldu. “Kurban Fedakârlık, Hakk’a Yakınlıktır” sloganı ile kurban çalışmalarını sürdüren Vakıf, bu yıl da hayırseverlerin yardımları ile yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Eğitim, sosyal-kültürel hizmetler ve insani yardım alanlarında faaliyetler yürüten Aziz Mahmud Hudayi Vakfı; bu yıl kurban kesim bedelini yurt dışında 650 TL, yurt içinde büyükbaş kurbanda bir hisse 1.500 TL, küçükbaş kurbanda ise türüne göre 1.100, 1.300 ve 1.600 TL olarak belirledi. Büyükbaş Angus kurbanlarda ise bir hisse bedeli 1.100 TL. Diğer yurt içi kurbanlardan farklı olarak Eskişehir’deki mezbahada kesilecek Angus kurban etlerinin tamamı vakfa bağış olarak bırakılıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:26
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Kurban Bağışları Milyonlarca İnsana Ulaştı

Türkiye’de dışında 40’tan fazla ülkede kurban çalışmaları yürüten Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı; kurbanlıkların tedarikinden, İslami ve insani hassasiyetlere dikkat edilerek kesilmesine ve en en ihtiyaçlı bölgelerde tespit edilen yüz binlerce ihtiyaç sahibine dağıtılmasına kadar organizasyonun her aşamasında vacip kurban ibadeti hassasiyetine göre hareket ediyor.

“Müslümanların çok, ihtiyacın en fazla olduğu bölgelerdeyiz”

Kurban Bayramı’nda Müslümanların çok, ihtiyacın en fazla olduğu bölgeleri tercih ettiklerini belirten Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, “1985’ten beri yaptığımız insani yardım ve eğitim alanındaki çalışmalarımızla ile birlikte halkın güvenini ve teveccühünü kazandık. Gazze, Somali, Burkina Faso, Kamerun, Gana, Uganda, Tanzanya, Nijer gibi Afrika ülkeleri, Kosova, Arnavutluk, Makedonya gibi ata yadigârı ülkelerde, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Bangladeş vb. gibi daha birçok kardeş ülkede kesimlerde bulunuyoruz. Temel gayemiz; yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak. 1985’ten bu yana 40’tan fazla ülkede kurban yardımları ile yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştık” dedi.

“Milyonlarca insana dokunmayı hedefliyoruz”

Kurban çalışmalarında belli bir sayıya ulaşmaktan ziyade kurban ibadetini hakkıyla yerine getirebilmeyi hedefleyen Eryılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl yaklaşık 40’tan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Milyonlarca ihtiyaç sahibine dokunabilmenin, onların dertlerine bir nebze olsun çare olmanın derdindeyiz. O nedenle sayı hesabı yapmıyoruz. Tabii ki hedefimiz ve arzumuz; her yıl daha fazla kişiye ulaşmak, varlıklı insanların dikkatini mazlum coğrafyalara ve yılda bir defa et yiyecek insanlara çekmek ve infak ruhunu ve paylaşmanın bereketini yeryüzünün tüm köşesine yaymak olacaktır.”

Vakfa yurt içinden ve yurt dışından bağış yapmak isteyen hayırseverler www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden banka kartlarıyla, anlaşmalı banka, PTT hesaplarına havale veya EFT yolu ile veya anlaşmalı banka ve PTT şubelerine bizzat giderek kurumsal tahsilat yoluyla bağışta bulunabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban BağışlarıSerdar EryılmazAziz Mahmud Hüdayi VakfıGazzeSomaliBurkina FasoKamerunGanaUgandaTanzanyaNijer
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