Kurban Bağışları Milyonlarca İnsana Ulaştı

Türkiye’de dışında 40’tan fazla ülkede kurban çalışmaları yürüten Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı; kurbanlıkların tedarikinden, İslami ve insani hassasiyetlere dikkat edilerek kesilmesine ve en en ihtiyaçlı bölgelerde tespit edilen yüz binlerce ihtiyaç sahibine dağıtılmasına kadar organizasyonun her aşamasında vacip kurban ibadeti hassasiyetine göre hareket ediyor.

“Müslümanların çok, ihtiyacın en fazla olduğu bölgelerdeyiz”

Kurban Bayramı’nda Müslümanların çok, ihtiyacın en fazla olduğu bölgeleri tercih ettiklerini belirten Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, “1985’ten beri yaptığımız insani yardım ve eğitim alanındaki çalışmalarımızla ile birlikte halkın güvenini ve teveccühünü kazandık. Gazze, Somali, Burkina Faso, Kamerun, Gana, Uganda, Tanzanya, Nijer gibi Afrika ülkeleri, Kosova, Arnavutluk, Makedonya gibi ata yadigârı ülkelerde, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Bangladeş vb. gibi daha birçok kardeş ülkede kesimlerde bulunuyoruz. Temel gayemiz; yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak. 1985’ten bu yana 40’tan fazla ülkede kurban yardımları ile yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştık” dedi.

“Milyonlarca insana dokunmayı hedefliyoruz”

Kurban çalışmalarında belli bir sayıya ulaşmaktan ziyade kurban ibadetini hakkıyla yerine getirebilmeyi hedefleyen Eryılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl yaklaşık 40’tan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Milyonlarca ihtiyaç sahibine dokunabilmenin, onların dertlerine bir nebze olsun çare olmanın derdindeyiz. O nedenle sayı hesabı yapmıyoruz. Tabii ki hedefimiz ve arzumuz; her yıl daha fazla kişiye ulaşmak, varlıklı insanların dikkatini mazlum coğrafyalara ve yılda bir defa et yiyecek insanlara çekmek ve infak ruhunu ve paylaşmanın bereketini yeryüzünün tüm köşesine yaymak olacaktır.”

Vakfa yurt içinden ve yurt dışından bağış yapmak isteyen hayırseverler www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden banka kartlarıyla, anlaşmalı banka, PTT hesaplarına havale veya EFT yolu ile veya anlaşmalı banka ve PTT şubelerine bizzat giderek kurumsal tahsilat yoluyla bağışta bulunabilecekler.