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'Künefe çeviren adam' tepsisine kavuştu

Hatay'da geçtiğimiz günlerde bakır tepsisi çalınan künefe çeviren adam heykeline, demir tepsi monte edildi.

'Künefe çeviren adam' tepsisine kavuştu

Hatay'da geçtiğimiz günlerde bakır tepsisi çalınan künefe çeviren adam heykeline, demir tepsi monte edildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:31
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'Künefe çeviren adam' tepsisine kavuştu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO), gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay'da tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin çalındıktan sonra bulunan bakır tepsisinin yerine, demir tepsi monte edildi.

Antakya ilçesi Ulus Meydanı'nda bulunan heykele demir tepsi takıldı.

Montajı gerçekleştiren heykeltıraş Itır Güleryüz, heykeli Hatay'ı simgelemesi için yaptıklarını söyledi.

Bakır tepsinin çalınmasından üzüntü duyduklarını ifade eden Güleryüz, "O zaman tepsimizin çalınma nedeni bakır tepsi kullanmamızdı. Bir daha böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaşmamak için tepsiyi bakır yerine demir olarak tasarlayıp yerleştirdik." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayKünefe çeviren Adam
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