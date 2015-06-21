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"Kumpas" soruşturmasında 4 tutuklama

"Tahşiyeciler" grubuna yönelik kumpas soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

"Kumpas" soruşturmasında 4 tutuklama

"Tahşiyeciler" grubuna yönelik kumpas soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

21 Haziran 2015 Pazar 21:28
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İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ''Tahşiyeciler'' grubuna yönelik kumpas soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüphelinin hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden o dönemde başkomiser olan Yasin Koyuncu, emniyet amirleri Ekrem Çelik ve Ufuk Yıldırım ile komiser yardımcısı Selçuk Ocaktan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer 9 şüpheli polisin ise serbest bırakılmasına hükmetti.

Böylece Tahşiye kumpas soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e çıktı.

Soruşturmanın geçmişi

Tahşiye Yayınevi'nin sahibi Mehmet Nuri Turan'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca "Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2014'ün aralık ayında operasyon düzenlenmişti.  

Bu kapsamda, 2009'da ''Tahşiyeciler'' grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ''suç ve delil uydurdukları'', "şüphelilere kumpas kurdukları" iddia edilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan, Sungurlar dizisinin yönetmeni Engin Koç, Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu 31 kişi yakalanmış, şüphelilerden Karaca'nın da aralarında yer aldığı 4'ü tutuklanmıştı.  

Soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Daha sonra bu soruşturma kapsamında, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklanmıştı. 

Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 15 ilde düzenlenen ikinci operasyonda 20 kişinin gözaltına alınmasına karar vermişti. Savcılık, 7 şüpheliyi serbest bırakırken, 13 şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 07:05
Anahtar Kelimeler:
Soruşturmaönce VatanKumpas
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