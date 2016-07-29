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'Kumpas kuranlar ilahi adalet sonucu F tipi cezaevine girdi'

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" davasının sanığı Özkaynak, "Dava kapsamında 2,5 yıl F tipi cezaevinde kaldım. Bize kumpas kuranlar, ilahi adalet sonucu F tipi cezaevine girdi." dedi.

'Kumpas kuranlar ilahi adalet sonucu F tipi cezaevine girdi'

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" davasının sanığı Özkaynak, "Dava kapsamında 2,5 yıl F tipi cezaevinde kaldım. Bize kumpas kuranlar, ilahi adalet sonucu F tipi cezaevine girdi." dedi.

29 Temmuz 2016 Cuma 15:48
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'Kumpas kuranlar ilahi adalet sonucu F tipi cezaevine girdi'

 İzmir'de beraatle sonuçlanan "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" davasının bir numaralı sanığı iş adamı Bilgin Özkaynak, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin böyle büyük bir olayı beklediklerini söyledi.

FETÖ'nün çok büyük bir silahlı örgüt olduğunu yıllardır gündeme getirdiğini vurgulayan Özkaynak, "Hatta 6 ay evvel, 'niyetleri ülkeye el koymaktı, çok büyük bir örgüt ile karşı karşıyayız' diye demeçlerim yayınlandı. 'Cumhurbaşkanımızı dahi alırlar' demiştim. Almaya da Marmaris'e otele geldiler." şeklinde konuştu.

Özkaynak, FETÖ'nün büyük bir olay yapacağını, yaşadıklarından dolayı bildiğini dile getirerek, insanların da artık kendisine hak vermeye başladığını anlattı.

Yargılandığı dava kapsamında 2,5 yıl İzmir'de F tipi cezaevinde kaldığını anımsatan Özkaynak, şöyle devam etti:

"Bize kumpas kuranlar, kumpası organize edenler ve darbe girişiminde bulunanlar ilahi adalet sonucu İzmir'de F tipi cezaevine girdi. Dosyamızda hiçbir şey olmadan bizi yıllarca tutukladılar. Hakim hanım mahkemede uyuyordu, uykudan uyanıp 'tahliyemizin reddi' diyordu. Şimdi cezaevinde yatmak, insanları masum yere yatırmak nasılmış, o sıcakta görmelerini, düşünmelerini istiyorum."

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 15:49
Anahtar Kelimeler:
İzmirAskerFETÖDarbeBilgin ÖzkaynakCezaevi
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