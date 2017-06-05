Kumanya dağıtarak FETÖ derneğine üye toplamışlar

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "köy yapılanması"na yönelik hazırlanan iddianamede, terör örgütünün ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtarak örgütle bağlantılı derneğe üye topladığı bilgisi yer aldı.

FETÖ/PDY'nin "köy yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu 22 sanığın "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Örgütün mali kaynakları ve yapılanmasının detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığı belirtildi.

İddianamede bilgi veren sıfatıyla ifadesi yer alan K.S, Tekirdağ Köyleri Sağlık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (TEKKÖYDER) diye bir dernek kurulduğunu ve derneğe üye olan kişilerin çoğunluğunun köylülerden oluştuğunu belirtti.

''İhtiyaç sahibi kişiler tespit edilip derneğe üye yapılıyordu"

Derneğin tanıtımının yapılarak üye kazandırıldığını, bu üyelerin de genelde ihtiyaç sahibi kişilerden oluştuğunu anlatan K.S, ''İhtiyaç sahibi kişiler tespit edilip derneğe üye yapılıyordu. İlerleyen günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kumanya paketi hazırlanıyor ve bunların dağıtımı yapılıyordu. Bu kumanyaların bedelini de üyeler arasından hayırsever kişilerden Kimse Yok Mu Derneğinden gelen kumanyalardan karşılanıyordu.'' şeklinde bilgi verdi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, derneğin tüzüğe uygun bir faaliyet raporunun bulunmadığı ve yaptıkları hizmetlerin de kayıt altına alınmadığı belirtildi.

Ayrıca iddianamede dernek üyelerinden bazılarının FETÖ/PDY soruşturmaları sebebiyle cezaevinde tutuklu bulunduğuna vurgu yapılarak, "22 şahıstan 4'ünün FETÖ/PDY soruşturmaları sebebiyle cezaevinde bulunması, ByLock sistemini kullanması ve örgüt tarafından kurulmuş olan şirketlerde SGK kayıtlarının bulunması sebebiyle bu kişilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Tekirdağ yapılanması içerisinde Tekirdağ Köyleri Sağlık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğini (TEKKÖYDER) kurdukları değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.