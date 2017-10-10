Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kullanmadım dediği ByLock'tan bin 888 sayfalık veri çıktı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski dershane ve yurt çalışanı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kullanmadım dediği ByLock'tan bin 888 sayfalık veri çıktı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski dershane ve yurt çalışanı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

10 Ekim 2017 Salı 15:26
151 Okunma
Kullanmadım dediği ByLock'tan bin 888 sayfalık veri çıktı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski dershane ve yurt çalışanının yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan G.D. ile avukatı katıldı.

G.D, duruşmadaki savunmasında, üniversiteden sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun olduktan sonra KPSS'yi kazanamadığını söyledi.

FETÖ'nün kapatılan yurtlarından birinde iş bulduğunu belirten G.D, "Daha sonra bir dershanede çalışmaya başladım. 2014 yılında da ayrıldım. Bunların terörist olduğunu bilseydim hiç çalışmazdım." dedi.

G.D'nin ByLock kullanmadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Üzerine kayıtlı iki hatta da ByLock gözüküyor. Birinden Samsun'dan giriş yapılmış. Diğerinden de Samsun ve Kastamonu'dan giriş yapıldığı görülüyor. Gelen raporlara göre hattın birinde bin 694, diğerinde de 194 sayfa veri görülüyor. Buna ne diyeceksin?" ifadelerini kullandı.

G.D, ByLock kullanmadığını tekrarlayarak, bunun nasıl olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, G.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Mart 2018'e erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ