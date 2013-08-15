Kullanıcılarımızın mahremiyeti bizim için önemli

İSTANBUL - Google, kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliğinin son derece ciddi ve önemli bir konu, son dönemde bunun aksini iddia eden haberlerin ise gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Google'dan, son dönemde çıkan Gmail ve kullanıcı bilgilerinin gizliliği ile ilgili bazı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Kullanıcılarımızın mahremiyeti ve güvenliğini bizim için son derece ciddi ve önemli bir konudur, son dönemde bunun aksini iddia eden haberler ise tamamen gerçek dışıdır. Gmail için geliştirdiğimiz güvenlik ve mahremiyeti özellikleri endüstriye öncülük edecek derecede ileri düzeydedir ve söz konusu koruma herhangi bir Gmail kullanıcısına e-posta gönderen herkes için geçerlidir" denildi.



