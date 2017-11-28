'Kuleli'de FETÖ bağlantılı öğrenci sayısı 5 yılda giderek artmış'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski Albay Mehmet Karabekmez'in kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'ndeki çalışma odasından ele geçirilen bir belgede, babaları FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen bazı öğrencilerin isimlerinin karşına olumlu not yazıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz bölgelerinde yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

İddianamede, şüphelilerden tutuklu eski Albay Mehmet Karabekmez'in Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndaki çalışma odasında ele geçirilen belgelere yer verildi.

Çalışma odasında 1'den 35'e kadar numaralandırılmış, her sayfası paraflanmış doküman bulunduğu anlatılan iddianamede, "2" numaralı dokümanda, "Meslek Grupları Çizelgesi" başlığı altında alt başlık olarak öğrencinin ismi, baba mesleği ve açıklamalara yer verildiği aktarıldı.

İddianamede, farklı sınıflarda okuyan bazı öğrencilerden oluşan iki ayrı listenin hazırlandığı anlatılarak, "baba mesleği" başlığı altındaki bölümde, bu öğrencilerin tamamının babalarının emniyet teşkilatında farklı rütbelerde görev yaptıkları vurgulandı.

Belirtilen listede karşısında olumlu not yazanların birçoğunun, 15 Temmuz 2016'dan sonra çıkarılan kanun hükmünde kararname ile FETÖ/ PDY ile iltisakı bulunmasına istinaden ihraç oldukları, bir kısmının ise valilik oluru ile görevden uzaklaştırıldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

"Babası askeri personel olan öğrenci isim listesi"

Şüpheli Karabekmez'in çalışma odasında ele geçirilen başka bir belgede de "babası askeri personel olan öğrenci isim listesi" başlığı altında alt başlık olarak öğrencinin ismi, sınıfı, baba adı, babasının rütbesi ve görev yerine yer verildiğine dikkati çekilen iddianamede, 9, 10, 11. ve 12. sınıflardan oluşan 68 kişilik bir listenin hazırlandığı anlatıldı.

İddianamede, listede, Kuleli Askeri Lisesi'nin 54 öğrencisi ve 1. derece aileleri hakkında MİT tarafından yapılan güvenlik soruşturması ile ilgili bilgilerin olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gelen bilgilere göre 54 askeri öğrencinin birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakının olduğu belirtilmiş, askeri öğrenciler içerisinde darbe kalkışması kapsamında haklarında adli işlem yapılan iki öğrencinin babalarının FETÖ/ PDY ile iltisakı bulunduğu yönünde bilgiler bulunduğu görülmüştür."

"Oğlum ve birçok öğrenci, FETÖ tarafından hazırlandı"

Söz konusu belgeler arasında 2014 yılı Temmuz ayında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra devam etmek istemeyerek askeriyeden ayrılan bir öğrenci babasının tazminat ödenmesi ile ilgili BİMER'e yaptığı müracaatın bulunduğu aktarılan iddianamede, başvuranın bu müracaatta, "oğlunun ve birçok çocuğun cemaat tarafından hazırlanıp okula sokulduğunu, oğlunun cemaat baskısı nedeniyle okulu bıraktığını, tazminat ödemek durumunda kaldıklarını beyan ettiği ve ortaya çıkan tazminata ilişkin karşılaştığı sorunların çözülmesini talep ettiği, Kuleli Askeri Lisesi'nde kendilerini dolandırmaya çalışan bir sivil memur hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını istediği" kaydedildi.

İddianamede, araştırma neticesinde hazırlanan ve öğrenci babasının iddiasıyla ilgili herhangi bir somut kanıtın olmadığı hususlarına yer verilen raporun dönemin okul komutanı tarafından onaylandığı anlatıldı.

"FETÖ iltisaklı öğrencilerin sayıları arttı"

İddianamede, "Kuleli Askeri Lisesi 2015-2016 döneminde ayrılan öğrenci durumu" başlıklı tabur, sınıf, öğrenci ismi, memleket, ayrılış tarihi ve ayrılış nedeni isimli alt başlıklarda toplam 31 askeri öğrenci ile ilgili donelere yer verildiği ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ayrılış tarihlerinin 22 Ekim 2015 ve 11 Temmuz 2016 tarih aralığını kapsadığı, okuldan ayrılan öğrencilerin genel itibarıyla veli veya kendi istekleri ile ayrıldıkları tespit edilmiştir. Dokümanlarla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, belgelerde sınıf bazında öğrenci mevcutlarına yer verildiği, sınıf bazında MİT veya Valilik tarafından yapılan güvenlik soruşturmalarının müspet ve menfi olarak sayısal olarak gösterildiği, 15 Temmuz 2016 itibarıyla 9. sınıfların okula 2015 yılında yeni giriş yaptıkları nazara alındığında listenin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında giriş yapan öğrencileri kapsadığı, hakkında FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu gerekçesi ile güvenlik soruşturmaları olumsuz gelen öğrenci sayılarının giderek arttığı görülmektedir."