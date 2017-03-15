Kulağını çeken annesini ombudsmana şikayet etmiş

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da, açıklamalarda bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, yürütmenin her türlü eylem ve işlemlerini, insan haklarına dayalı adalet anlayışı açısından inceleme yetkisi bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, vatandaşın idarenin işleminde hak kaybına uğraması durumunda öncelikle ilgili kuruma başvurması, netice alamadığında ise KDK'ya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kuruma yapılan başvuruların 6 ayda çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Malkoç, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlendiklerini bildirdi.

"Hak ihlalleriyle ilgili müracaatlar geliyor"

KDK'ya genç, yaşlı, kadın, çocuk, çiftçi ve esnafın başvuruda bulunduğunu anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"Çocuk şikayetleriyle ilgilenen birimimiz ve uzman arkadaşlarımız var. Enteresan müracaatlar geliyor. Bir çocuk dilekçesinde 'Annem cep telefonumu aldı, onu alın bana verin' diyor. Bir başkasından 'Annem kulağımı çekti' gibi başvurular geliyor. Ciddi anlamda hak ihlalleriyle ilgili müracaatlar oluyor. Bunların hepsiyle alakadar oluyoruz. Bu çalışmaları yürütürken iki temel anlayışımız var. Birincisi Peygamber Efendimizin sözü, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla faydası dokunandır.' Bu inançla hareket ediyoruz. İkincisi, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü. Bu iki sözü de parola ilke olarak çalışıyoruz."

FETÖ mağduru askerler KDK'ya başvuruyor

Malkoç, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çok sayıda müracat aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Genellikle disiplinle ilgili konular. 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasından dolayı, çok haksız cezalar verilmiş. Onların bir kısmı bize geldi. FETÖ'cüler, TSK içinde hukuka uyan insanları devre dışı bırakmak için disiplin cezası vermiş. Onlarla ilgili başvurular var. FETÖ'nün bu işlemlerinden dolayı atılanların da müracaatı var. Hepsini değerlendiriyoruz. Ölçülerimiz anayasada kanunla konmuş. Bunlara göre personelimiz gece gündüz çalışıyor."

Ombudsmanlığın daha iyi anlatılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Malkoç, "Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük. İlkokul, ortaokul ve liselerde ombudsmanlığı ders kitaplarına koyduracağız. Hukuk fakültelerinde de seçimli ders olarak okutacağız. Sesimizi herkese duyuracağız." ifadelerini kullandı.