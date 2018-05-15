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"Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "ABD'nin kışkırtmaları ile İsrail askerlerinin saldırması sonucu 60'ya yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü, Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak." dedi.

"Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "ABD'nin kışkırtmaları ile İsrail askerlerinin saldırması sonucu 60'ya yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü, Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak." dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 16:56
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"Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırısına tepki göstererek, "Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak." dedi.

Eroğlu, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılacak 48 milyon lira değerindeki 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği katliamı kınadı.

ABD'nin kışkırtmaları ile İsrail askerlerinin saldırması sonucu 60'ya yakın Filistinlinin şehit düştüğünü belirten Eroğlu, "Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler olduğuna işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Son derece güçlü olmamız gerekiyor, düşmanlarımız Türkiye üzerinde emelleri var, Türkiye'yi yok etmek istiyorlar, bunun için planlar yapıyorlar. Bu millet kahraman bir millet, bu hainlerin planını bozacaktır. Bunun için birlik ve beraberlik gerekiyor, daha güçlü Türkiye için çalışmamız gerekiyor."

"2023 yılında Türkiye'yi Dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız"

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Dünyada ki en tecrübeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bakın seçim var, meclis çalışıyor, hükümet çalışıyor, Cumhurbaşkanımız dünyayı geziyor. Her şey millet için, her şey Türkiye için. Biz milletimizin hizmetkarıyız, 16 yılda 525 baraj, 515 hidroelektrik santrali, bin gölet, 4 bin 500 dere ıslahı yaptık, toplamda 8 bin 100 tesisi açtık, 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Eğitime, sağlığa büyük önem verdik, o yüzden eğitime en yüksek bütçeyi ayırdık. 2023 yılında Türkiye'yi Dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız, hedef 2023, hedef 2053, bir diğer hedef de 2071.

Bizim vatanımız çok kıymetli, dünyanın gözü üzerimizde. Bunun için sinsice önümüzü kesmek için muhtıralar verdiler, gezi olaylarını çıkardılar. Bu da yetmedi yüzünde meymenet olmayan bir hainle 15 Temmuz'da darbe girişimine teşebbüs ettiler. Beceremediler. PKK, PYD ile saldırdılar, terör devleti kurmak istediler. Biz ne yaptık Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Şimdi ekonomiyi bozmaya çalışıyorlar ama bu oyunu da gördük, milletimizin önüne sandığı getirdik. 24 Haziran bir seçim değil sadece, devletimizin bekası, milletimizin istiklali için önemli. Sizlere güveniyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluFilistinlilerİSRAİLKudüs
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