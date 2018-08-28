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Küçükçekmece’de yola sülfürik asit döküldü

Küçükçekmece’de taşımacılık yapan bir kamyondan yola sülfürik asit döküldü, 2 kişi yaralandı. Bir yaralı hastaneye götürülürken diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Küçükçekmece’de yola sülfürik asit döküldü

Küçükçekmece’de taşımacılık yapan bir kamyondan yola sülfürik asit döküldü, 2 kişi yaralandı. Bir yaralı hastaneye götürülürken diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

28 Ağustos 2018 Salı 16:57
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Küçükçekmece’de yola sülfürik asit döküldü

Küçükçekmece’de taşımacılık yapan bir kamyondan yola sülfürik asit döküldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde 34 BH 5337 plakalı kamyon, bir fabrikadan Ambarlar’a götürülmek üzere sülfürik asit aldı.

Cadde üzerinde kamyondaki asit yola döküldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Asidin üzerine basan iki kişi yaralandı. Yaralananlardan birisi hastaneye götürülürken diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Güvenlik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken belediye ekiplerince yola kum döküldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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