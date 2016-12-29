Saldırıda, Erkan Tulkoç (37) ile büfede alışveriş yapan Fatih Demir (21) yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büfede delil toplayarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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