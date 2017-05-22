Küçükçekmece'de hastane ek hizmet binası inşaatında yangın

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece'de Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin inşaat halindeki 8 katlı ek hizmet binası ile ana bina arasındaki geçişi sağlayacak demir köprüdeki kaynak işlemi sırasında dış cephe kaplamasında bulunan elyaf ve dış cephe malzemesinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe yol açtı. İnşaatta çalışan işçiler, tahliye edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bu arada, dış cephede yanan elyaf malzemelerinin hastane bahçesine savrulduğu görüldü.

Yaralananın olmadığı yangın, ek hizmet binasının dış cephesinde hasara neden oldu.

"Hasta mağduriyeti yaşanmamıştır"

İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, hastane binasının yanında inşası devam eden ek hizmet binasında saat 13.35 sıralarında yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, yapılan ilk belirlemeye göre, kaynak işlemi sırasında dış cephe kaplamasında bulunan elyaf ve dış cephe malzemesinin tutuşmasıyla meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme ve soğutma çalışmalarına başlandı. Saat 14.50 itibarıyla itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri alarak hastanemizden çıkış yapmıştır. Bu süreçte hastanemizde hasta mağduriyeti yaşanmamıştır."