Küçük Bodrum Büyük Çekmece

Özellikle yaz aylarında kafeleri, sosyal etkinlikleri, uluslararası festivalleri gece pazarları ile göz doldurmayı başaran Büyük Çekmece, Bodrum’u aratmıyor.

"Bursa Mudanya hattı feribot seferleriyle de Büyük Çekmece ‘ye ayrıca bir hareketlilik kazandıran proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile her gün hizmet vermeye devam ediyor.

Feribot seferlerinin her gün oluşu bölgeye yakın yaşayan insanlara büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca yeni belediye binası ile de dikkat çekmeyi başaran Büyük Çekmece, yakın zamanda açılacak belediye binasının mimari tasarımı ihtişamlı görüntüsü ve de büyüklüğü ile de adından daha şimdiden bahsettirmeyi başardı. Oldukça iddialı olan başkanlık binasının uzun zamandır inşaatına devam ediliyor…