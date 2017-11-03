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Kübra Yılmaz Yeni Single'ı ile Tüm Dijital Platformlarda!

 Pop müziğinin genç temsilcilerinden Kübra Yılmaz, ilk single çalışmasıyla müzik severlere merhaba diyor...

Kübra Yılmaz Yeni Single'ı ile Tüm Dijital Platformlarda!

 Pop müziğinin genç temsilcilerinden Kübra Yılmaz, ilk single çalışmasıyla müzik severlere merhaba diyor...

03 Kasım 2017 Cuma 16:36
26 Okunma
Kübra Yılmaz Yeni Single'ı ile Tüm Dijital Platformlarda!

Söz, müzik ve düzenlemesini ünlü aranjör Kaan Karaca'nın yaptığı ''Tebrikler'' adlı şarkının klibi cuma itibariyle ekranlarda boy göstermeye başladı. Yönetmenliğini  Oktay İnce'nin üstlendiği  klip 16 saatte tamamlandı ve güzel bir iş çıkarıldı.

Çocukluğundan beri müzikle ilgilenen güzel yorumcu Kübra Yılmaz, bu sevgisini şarkı ve klip ile taçlandırdı. Şan ve dans dersleri de alan Kübra Yılmaz; Genç, dinamik, sıcak kanlı olması dikkatlerden kaçmıyor. Kübra Yılmaz'ın, ''Tebrikler'' isimli single'ı 03/11/2017 tarihinde tüm dijital platformlarda satışa sunuldu. Kendine özgü ses rengi olan Kübra Yılmaz , oldukça hareketli şarkısıyla İDDİALI GELİYOR…

Ümit vadeden Kübra Yılmaz'ın yeni single çalışmasının çok ses getireceğine inanıyoruz…

Klip link: https://www.youtube.com/watch?v=D9515iUqr4M&feature=youtu.be

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kübra YılmazSingle
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