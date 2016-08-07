'Kruvaziyer yolcu 4-5 kat daha fazla harcıyor'

ANTALYA - Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, kruvaziyer yolcunun diğer turistlerden 4-5 kat fazla döviz girdisi sağladığını belirterek, "Yani 10 milyonun üzerinde turist hareketi olan Antalya'da 200 binlerdeki kruvaziyer yolcu çok ciddi rakamlar gibi gözükmese de birim olarak katkısı katbekat daha fazla ve gelişme potansiyeli de çok daha fazla." dedi.

Global Liman İşletmelerine bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Liman İşletmelerinin son 2 ayda yüzde 50 daha büyüdüğünü söyledi.

Şirketin, Türkiye'de Antalya, Bodrum ve Kuşadası limanlarının yanı sıra İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Singapur gibi ülkelerde limanları bulunduğunu anlatan Sert, şirketin son olarak Venedik Limanı'nın hisselerinin bir kısmını aldığını ve ayrıca İtalya'da 4 limanı daha almak üzere olduğunu bildirdi. Sert, söz konusu 4 limanın alınmasıyla Global Liman İşletmelerinin 15 liman işletmesine sahip olacağını dile getirdi.

Dünya kruvaziyer turizminin yüzde 33'ünün Akdeniz çanağında gerçekleştiğini kaydeden Sert, şirket olarak aldıkları limanlarla Akdeniz çanağını kontrol eder hale geldiklerini ifade etti.

Sert, dünyanın tüm bölgelerinde en büyük olmak için çalıştıklarını belirterek, Global Liman İşletmeleri olarak bundan sonra Uzakdoğu ve Amerika'da ciddi liman yatırımları yapmayı planladıklarını bildirdi.

Turizm sektöründe bu yıl yaşanan krizin ürün çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Özgür Sert, ülke ekonomisine daha büyük değer üretecek şeylere yönelmek gerektiğini söyledi.

Kruvaziyer yolcusunun diğer turistlerden yaklaşık 4-5 kat daha büyük değer yarattığını kaydeden Sert, şöyle konuştu:

"Yani daha büyük bir döviz girdisi sağlıyor çünkü daha çok harcıyor. Bir kruvaziyer yolcu gemiye katılırken havalimanı, ulaşım servis hizmetleri alıyor ayrıca şehirde harcama yapıyor. Bir günlük zaman diliminde kazandırdığı değer diğer turistlere göre 4-5 kat daha çok oluyor. Yani 10 milyonun üzerinde turist hareketi olan Antalya'da 200 binlerdeki kruvaziyer yolcu çok ciddi rakamlar gibi gözükmese de birim olarak katkısı katbekat daha fazla ve gelişme potansiyeli de çok daha fazla. Yüzlerce 5 yıldızlı otel yerine, mevcut rıhtımınızda yüzlerce oteli şehre getirmek mümkün. Her bir yolcu gemisini bir otel olarak değerlendirdiğinizde biz aslında yüzlerce oteli şehre getiriyoruz. Belki bu stratejiyi benimsemek lazım. Kruvaziyer turizmi Antalya turizmi için, ürün ve hizmet çeşitliliği için önemli."

Akdeniz çanağında kruvaziyerle seyahat eden kesimin ağırlıklı olarak Avrupalılar olduğunu ifade eden Sert, Rusya, Ukrayna gibi Doğu Bloku ülkelerinde kruvaziyer kültürünün henüz oluşmadığını, Türk insanının ise düşük düzeylerde bulunduğunu kaydetti.

Sert, gemi ile seyahatin özellikle 70 yaşın üstündeki insanlar tarafından tercih edildiğini belirterek, "Bir defa gemiye yerleşiyorsunuz, 5 yıldızlı otelinizle beraber her gün başka bir şehri geziyorsunuz. Bir daha çanta toplamıyorsunuz, ulaşım derdiniz yok." dedi.

Kruvaziyerde umutlar 2017'ye kaldı

Türkiye'nin gerek iç gerek yakın coğrafyasında yaşanan terör olaylarının kruvaziyer yolcu trafiğini olumsuz etkilediğini anlatan Özgür Sert, birtakım iptallerin yaşandığını ve hedefledikleri rakamlara ulaşamadıklarını dile getirdi.

Bölgedeki sıkıntıların aşılacağını düşündükleri için liman yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Sert, "Yatırımlarımız devam ediyor, sıkıntılı dönemin geçeceğini düşünüyorum. 2017'nin çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. 2017 için beklentilerimiz yüksek." diye konuştu.