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Kritik davalar adli tatilin bitmesini bekliyor

6 Temmuz'da başlayan adli tatilin 2 Eylül pazartesi günü sona ermesiyle kamuoyunda uzun süre tartışılan önemli davalar nedeniyle hakimler yoğun mesai yapacak.

Kritik davalar adli tatilin bitmesini bekliyor

6 Temmuz'da başlayan adli tatilin 2 Eylül pazartesi günü sona ermesiyle kamuoyunda uzun süre tartışılan önemli davalar nedeniyle hakimler yoğun mesai yapacak.

29 Ağustos 2013 Perşembe 16:40
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Kritik davalar adli tatilin bitmesini bekliyor
ANKARA

"12 Eylül'', ''28 Şubat'', ''Turgut Özal'ın ölümü'', ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adreslerinde bulunan dinleme cihazları'', "AK Parti ve Adalet Bakanlığı ek binasına düzenlenen lav silahlı ve bombalı saldırı", "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan bombalı eylem" ve "Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerine" ilişkin dava ve soruşturmalarla, Ankara Adliyesi’ni yeni adli yılda yoğun bir dönem bekliyor.

6 Temmuz'da başlayan adli tatilin 2 Eylül pazartesi günü sona ermesiyle birlikte, kamuoyunun uzun süre tartışılan önemli davalar nedeniyle hakimler yoğun mesai yapacak.

12 Eylül döneminin Genelkurmay Başkanı, Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, ''darbe'' suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına 4 Nisan 2012'de başlandı. 

Darbe sırasında milletvekili olan, darbe sonrasında 1402 sayılı yasayla görevlerinden uzaklaştırılan, işkence gören ve yakınları TBMM kararı olmaksızın idam edilen birçok gerçek kişi ile darbeden zarar gören TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, CHP, MHP, DİSK, HAK-İŞ, TÖB-DER gibi birçok tüzel kişilik davaya müdahil olarak kabul edildi.

12 Eylül davası, 27 Eylül Cuma günü saat 10.00'da görülecek.

''28 Şubat'' davasında 103 sanık yargılanacak

28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanacağı dava da yeni adli yılda gündemde yerini alacak.

''Böcek'' soruşturması

''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adreslerinde bulunan dinleme cihazlarına'' ilişkin soruşturma devam ediyor.

Erdoğan'ın, bir programda yaptığı, ''Yani makama, burada kalkıp da bir böcek koydular, koymadılar vesairesinde, bunu sen bilemezsin ki. Zaten bu tür şeyleri yapanlar en yakınınızda yapıyorlar. Biz ne yaptık, arama-tarama esnasında ilgili birimlerimiz bunu buldu, çıkardı. Epey oldu. Bunu bulup çıkartmak yetmiyor ki. Bunu buraya kim koydu, bunu da çıkartacağız'' açıklamasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında konuyla ilgili uzun süre önce bir soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği belirtildi.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırı

AK Parti Genel Merkezine ve Adalet Bakanlığının Kızılay’daki ek binasına 19 Mart 2013’te düzenlenen lav silahlı ve bombalı saldırı da yeni adli yılın önemli soruşturmaları arasında bulunuyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçilğine saldırı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 1 Şubat 2013’te yapılan ve bir güvenlik görevlisinin ölümü, bir kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan “canlı bomba” eylemiyle ilgili soruşturma da yeni adlı yılda gündemdeki yerini alacak.

Soruşturma kapsamında, konsolosluk çevresindeki kamera kayıtlarını inceleten TMK’nın 10. maddesiyle görevli Başsavcıvekililği, kimliğinin Ecevit Şanlı olduğu belirlenen saldırganın bağlantılarını araştırıyor.

Ankara’daki Gezi Parkı olayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma da devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 36 zanlıdan 34’ü, çeşitli zaman dilimlerinde, nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Halen soruşturmanın 2 tutuklusu bulunuyor.

Soruşturma, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet, tehdit, hakaret, görevli memura direnme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, yaralama ve yağma"  gibi suçların yanı sıra "örgüt üyeliği" nden de yürütülüyor.

Emniyet güçlerinin, MOBESE kayıtları ve eylem alanlarından çekilen görüntüler ile fotoğraflardan, kimlik tespiti çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 16:41
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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