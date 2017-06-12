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Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası

Antalya'da bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen bakıcının işine son verildiği, kreş hakkında da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası

Antalya'da bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen bakıcının işine son verildiği, kreş hakkında da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı bildirildi.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:28
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Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası

Antalya'da bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen bakıcının işine son verildiği, kreş hakkında da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptığı açıklamada, Kepez ilçesinde özel bir kreşte 2 yaşındaki erkek çocuğunun bakıcısı tarafından darp edildiği ihbarının yapıldığını ve ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, ilk inceleme sonucunda çocuğu darp ettiği ileri sürülen bakıcı A.Ç'nin kreş tarafından işine son verildiğini, kreş yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Anne Burcu A. da çocuğunun darp edildiğini söyleyerek, sorumlular hakkında yasal haklarını kullanacaklarını, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

AA

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