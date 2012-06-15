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Kraliçe dans gösterisinde

Hollanda Kraliçesi Beatrix, Kültür ve Turizm Bakanı Günay ile "Nederlands Dans Theater II"nin gösterisini izledi.

Kraliçe dans gösterisinde

Hollanda Kraliçesi Beatrix, Kültür ve Turizm Bakanı Günay ile "Nederlands Dans Theater II"nin gösterisini izledi.

15 Haziran 2012 Cuma 08:47
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Kraliçe dans gösterisinde

İSTANBUL

Hollanda Kraliçesi Beatrix, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile ''Nederlands Dans Theater II''nin gösterisini izledi.
Hollanda ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 400'üncü yılı kapsamındaki etkinlikler dolayısıyla Türkiye'de bulunan Hollanda Kraliçesi Beatrix, Hollanda Kraliyeti'nin desteğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, ''Nederlands Dans Theater II''nin gösterisini izledi.
Kraliçe Beatrix, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da aralarında bulunduğu özel davetlilerin izlediği gösteride, koreograflar Jiri Kylian, Hans van Manen, Alexander Ekman ve Sol Leon & Paul Lightfoot'un yapımlarından oluşan bir program sunuldu.
Gösterinin sonunda Kraliçe Beatrix, Bakan Günay ve Vali Mutlu, dansçıları tebrik etti. 
''Nederlands Dans Theater II'', yarın akşam Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bu kez halka açık bir gösteri sunacak.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 00:47
Anahtar Kelimeler:
Kraliçe
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