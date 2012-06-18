KPSS'ye başvurular başladı

2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular, 4 Temmuz'da sona erecek. Sınav, 23 Eylül Pazar günü, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılacak. Sınava, ortaöğretim ve ön lisans mezunları ile mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilecek.

Kamu için tercihler başladı

Ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunlarından 2010-KPSS'ye girenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacaklar için tercih başvurusu başladı. Başvurular, 27 Haziran'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alacak. Bu amaçla hazırlanan kılavuza, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek.