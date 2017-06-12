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KPSS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Adaylar, KPSS 2017/1 Merkezi memur alımı için tercih kılavuzunu bekliyor.

KPSS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Adaylar, KPSS 2017/1 Merkezi memur alımı için tercih kılavuzunu bekliyor.

12 Haziran 2017 Pazartesi 11:59
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KPSS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Haziran 2017'de KPSS 2017/1 merkezi memur alımı için tercih süreci başlatılacak ve adaylar kontenjanlar dahilinde tercihlerini yapacaklar. Bu tercihler her zamankinden çok zor geçecek. Çünkü iki merkezi atama için sadece 3 bin 970 kadro verilmişti ve bu kadrolar da yarı yarıya olsa bile şimdiye kadarki en az kadro sayısı!

21 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasından tercihler alınacak ve 21 Haziran'dan önce de tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. ÖSYM tercih kılavuzunu genellikle 1 hafta öncesine kadar yayımlayabilmektedir. Mecburi yayımlanması gereken bir tarih olmadığından ÖSYM'nin yayımlanmasını beklemek durumundayız.

Sizlerden bu konuda talepler tarafımıza çok gelmekte ve kılavuzun yayımlanması için ÖSYM'ye ulaşılması istenmektedir. ÖSYM’nin kılavuz için tercihleri başlatmasına 10 günlük bir süreç var ve bu hafta kılavuzun büyük olasılıkla yayımlanacağını umuyoruz. Umarız ÖSYM bu konuda gereken çalışmayı tamamlar ve adayların merakla beklediği KPSS 2017/1 tercih kılavuzunu yayımlar.

4 bin 970 kadro kurumlara da dağıtılmış ve tüm Bakanlıklara andan 2 bine yakın bir kadro verilmişti. Üniversitelere verilen kadro sayısı da toplamda 1200 olarak açıklanmıştı. Geriye kalan kadroların tamamı da tüm kamu kurum ve kuruluşlarına verilmişti. Bu kapsamda 2017/1 kadrolu memur alımında hem puanlar tavan yapacak hem de adayların beklentisini maalesef karşılamayacak.

Önce Vatan Gazetesi

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