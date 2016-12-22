Savcı Erkman, suçlamaları reddeden ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediklerini belirten Nurgül B. ve Hasan B'nin, "FETÖ/PDYüyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasını talep etti.
Talebi değerlendiren Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Zanlı Hasan B'nin iptal edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde 120 soruda110 net yaptığı, yenilenen sınavın aynı testinde ise 120'de 68 neti bulunduğu tespit edildi.
Hasan B'nin iptal edilen 2010 KPSS Genel Yetenek testinde 60'da 59 net, Genel Kültür testinde ise 60'da 55 net yaptığı belirlendi.
Savcılığın yaptırdığı HTS incelemesinde, Hasan B'nin iptal edilen 2010 KPSS'de 100 net ve üzeri yapan 8 şüpheliyle telefon irtibatının bulunduğu kaydedildi.
Hasan B'nin, şüphelilerden Fevzi K. ile 119, Gönen K. ile 118, Yunus S ile 117, Hüseyin Y. ile 110, Adem A. ile de 109 kez iletişim kurduğu öğrenildi. Hasan B'nin, MASAK raporuna göre de FETÖ üyeleriyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Diğer zanlı Nurgül B'nin ise iptal edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde 120'de 108 net, yenilenen sınavın aynı testinde ise 120'de 86 net yaptığı tespit edildi.
Nurgül B'nin iptal edilen 2010 KPSS Genel Yetenek testinde 60'da 59 net, Genel Kültür testinde ise 60'da 51 net yaptığı belirlendi.
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