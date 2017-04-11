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KPSS şüphelisi asker eşleri hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı davanın ilk duruşması başladı.

KPSS şüphelisi asker eşleri hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı davanın ilk duruşması başladı.

11 Nisan 2017 Salı 14:58
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KPSS şüphelisi asker eşleri hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ın hazırladığı ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla sürüyor.

Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianameler anımsatılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ mensuplarınca ele geçirildiğine yer verildi.

Sanıklardan 9'u ByLock kullanıcısı

Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ın cep telefonlarında FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı.

Kamuoyunda "Bank Asyayı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine dikkati çekilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Suikast ekibinden 2 darbecinin eşi

İddianameye göre, 105 sanıktan 102'si asker eşi. Sanıklardan 64'ünün eşi FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanırken, 10'unun eşi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi, 9'unun eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 5'inin eşi ise geçici görevden uzaklaştırıldı.

Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKPSSKPSS SorularıBylock
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