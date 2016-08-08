Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

KPSS sorularının sızdırılmasında ikinci dava başladı

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 16'sı tutuklu 51 kişi hakkında "FETÖ üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından açılan davanın ilk duruşması başladı.

KPSS sorularının sızdırılmasında ikinci dava başladı

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 16'sı tutuklu 51 kişi hakkında "FETÖ üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından açılan davanın ilk duruşması başladı.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 11:43
500 Okunma
KPSS sorularının sızdırılmasında ikinci dava başladı

ANKARA

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 16'sı tutuklu 51 kişi hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile şikayetçi ÖSYM avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Cafer Aşık, bazı sanık avukatlarının davadan çekildiğini hatırlatarak, sanıklara avukat isteyip istemediklerini ve avukatsız savunma yapıp yapmayacaklarını sordu.

Avukatı olmayan sanıkların savunma yapmak istediklerini belirtmesi üzerine duruşmaya devam edildi.

İddianame

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede Ali̇ Ağacan Yükselen, Mehmet Güngör, Çi̇ğdem Özdemi̇r, Kemal Sakman, Ati̇la Sağır, Hali̇l İbrahi̇m Toz, Ertan Özkök, Hasan Çınar, Hüdaverdi̇ Taşkın, Seli̇m Akköse, Hasan Doğan, Mustafa Işıkol, Ci̇had Bacanak, Ahmet Hamdi̇ Kalyon, Faruk Cantürk, Ci̇han Çolak, Adem Aydın, Yasemi̇n Düzgün, Hasan Altuntepe, Ümi̇t Demi̇rbaş, Erhan Yıldırım, Fati̇h Aslan, Yakup Dalkılıç, Bi̇lal Karataş, Yusuf Tozanoğlu, Ali̇ Bulutyaran, Erdem Doğan, Raşi̇t Kanyurt, Ali̇ Karakuş, Berri̇n Demi̇r, Mahmut Avcılar, Bünyami̇n Palta, Erkan Kılınç, Hasan Çeti̇n, Meti̇n Sancaklı, Muhammed Ali̇ Özkorkmaz, Murat Ağsu, Tuncay Solmaz, Fatma Kuş, Hati̇ce Akkaya, Fati̇h Cengi̇z, Tevfi̇k Öztaş, Tuğba Aydemi̇r, Mevlüt Yaman, Ali̇ Durmuş, Zeynep Gazi̇oğlu, Adem Aktürk, Beki̇r Düzenli̇, Ahmet Yapalak, Si̇bel Akçay ve Mehmet Sukas sanık olarak gösteriliyor.

İddianamede, 2010 KPSS eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek alanlarındaki soruların sınavdan önce elde edilerek dağıtıldığının, jandarma kriminal, Emniyet Bilişim Uzmanlığı, TÜBİTAK raporları, şüpheli, şikayetçi ve tanık beyanlarına göre "kesin ve net" olduğu belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 11:44
Anahtar Kelimeler:
KPSSönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ