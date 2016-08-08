KPSS sorularının sızdırılmasında ikinci dava başladı

ANKARA

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 16'sı tutuklu 51 kişi hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile şikayetçi ÖSYM avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Cafer Aşık, bazı sanık avukatlarının davadan çekildiğini hatırlatarak, sanıklara avukat isteyip istemediklerini ve avukatsız savunma yapıp yapmayacaklarını sordu.

Avukatı olmayan sanıkların savunma yapmak istediklerini belirtmesi üzerine duruşmaya devam edildi.

İddianame

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede Ali̇ Ağacan Yükselen, Mehmet Güngör, Çi̇ğdem Özdemi̇r, Kemal Sakman, Ati̇la Sağır, Hali̇l İbrahi̇m Toz, Ertan Özkök, Hasan Çınar, Hüdaverdi̇ Taşkın, Seli̇m Akköse, Hasan Doğan, Mustafa Işıkol, Ci̇had Bacanak, Ahmet Hamdi̇ Kalyon, Faruk Cantürk, Ci̇han Çolak, Adem Aydın, Yasemi̇n Düzgün, Hasan Altuntepe, Ümi̇t Demi̇rbaş, Erhan Yıldırım, Fati̇h Aslan, Yakup Dalkılıç, Bi̇lal Karataş, Yusuf Tozanoğlu, Ali̇ Bulutyaran, Erdem Doğan, Raşi̇t Kanyurt, Ali̇ Karakuş, Berri̇n Demi̇r, Mahmut Avcılar, Bünyami̇n Palta, Erkan Kılınç, Hasan Çeti̇n, Meti̇n Sancaklı, Muhammed Ali̇ Özkorkmaz, Murat Ağsu, Tuncay Solmaz, Fatma Kuş, Hati̇ce Akkaya, Fati̇h Cengi̇z, Tevfi̇k Öztaş, Tuğba Aydemi̇r, Mevlüt Yaman, Ali̇ Durmuş, Zeynep Gazi̇oğlu, Adem Aktürk, Beki̇r Düzenli̇, Ahmet Yapalak, Si̇bel Akçay ve Mehmet Sukas sanık olarak gösteriliyor.

İddianamede, 2010 KPSS eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek alanlarındaki soruların sınavdan önce elde edilerek dağıtıldığının, jandarma kriminal, Emniyet Bilişim Uzmanlığı, TÜBİTAK raporları, şüpheli, şikayetçi ve tanık beyanlarına göre "kesin ve net" olduğu belirtiliyor.