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KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci dava

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 91 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından açılan 5. davanın ilk duruşması başladı.

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci dava

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 91 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından açılan 5. davanın ilk duruşması başladı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:01
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KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci dava

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 60'ı tutuklu 91 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından açılan beşinci davanın ilk duruşması başladı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında beş ayrı iddianameyle toplam 475 sanık hakkında açılan davanın, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) avukatları katılıyor.

Aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı subayların eşlerinin de yargılandığı davada, sanıklardan 34'ünün ByLock kullanıcısı oldukları, 21'inin FETÖ'nün tepe yönetimi ile HTS irtibatlarının bulunduğu, 51'inin de "Bank Asya'yı kurtarma faaliyetinin" yapıldığı tarihlerde banka hesaplarında para hareketliliği olduğu tespit edilmişti.

İddianamede sanıklardan, terör örgütü FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in, 10 Temmuz 2010'da yapılan ve iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testi'nde 120 sorudan 119'una doğru cevap verdiği, 31 Ekim'de tekrarlanan ve daha kolay olduğu bilirkişi raporlarıyla tespit edilen ikinci sınavda ise 120 sorudan 87'sini doğru cevaplayabildiğine yer verilmişti.

Muhammet Sait Gülen'in sınava girerek 100 ve üzeri net yapan 3 bin 227 kişi içinde yer alan bir şüpheli adaya 2 bin 999 lira gönderdiği, Gülen'in dosyada şüpheli konumunda bulunmayan üç kişiye de 11 bin 39 lira transfer ettiği, bu üç kişiden ikisine, 3 bin 227 şüpheli aday içinde yer alan yedi kişinin de toplamda 14 bin 956 lira gönderdiği belirtildi.

Gülen, savcılığa verdiği ifadede itirafçı olmuştu.

Diğer davalar

KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.

İddianamede, sınavdan önce soruların Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı bildirilmişti.

KPSS kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli üç kişi sanık olarak gösterilmişti.

KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen altıncı iddianamede ise üç sanık yer alıyor.

Yedinci iddianame mahkemeye gönderildi

Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 şüpheli hakkında hazırlanan son iddianame tamamlanarak Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yedinci iddianamenin kabul edilmesi halinde dava sayısı 7'ye, davalar kapsamında yargılanan sanıkların sayısı da 583'e yükselecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSFETÖ
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