Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111633
ALTIN
156.317
DOLAR
3.8135
STERLİN
5.0956
EURO
4.5242
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin altıncı davada karar

İptal edilen Temmuz 2010 KPSS ile bağlantılı olarak açılan altıncı davada 3 sanık, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin altıncı davada karar

İptal edilen Temmuz 2010 KPSS ile bağlantılı olarak açılan altıncı davada 3 sanık, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:19
0 Okunma
KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin altıncı davada karar
banner84

İptal edilen Temmuz 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bağlantılı olarak açılan altıncı davada 3 sanık, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sert ve Hasan Bülbül, tutuksuz sanık Nurgül Bülbül ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Sert, Hasan ve Nurgül Bülbül'ü, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl bir ay 15'er gün olmak üzere 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle sanıkların, çalıştıkları sürede aldıkları maaşların iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Hükümle birlikte sanıkların tahliyesi kararlaştırıldı.

İddianame

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Ali Sert, Hasan ve eşi Nurgül Bülbül'ün, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Davanın geçmişi

Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların ardından, 420 sanık hakkında daha ayrı ayrı davalar açılmıştı. Dava sayısı 427, toplam sanık sayısı da 1003'e yükselmişti.

Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek, mahkemeye göndermişti.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 557, sanık sayısı da bin 133 olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSKPSS Sorularının SızdırılmasıFETÖFETÖ üyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xanthos - Antik Çağın Onurlu Kenti
Xanthos - Antik Çağın Onurlu Kenti
Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır
Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır
Tünellerin ucundaki kent: Gümüşhane
Tünellerin ucundaki kent: Gümüşhane
Elektronik sigara bomba gibi patladı
Elektronik sigara bomba gibi patladı
Hakkari'den acı haber
Hakkari'den acı haber
Adana Valiliği saldırısının detayları iddianamede
Adana Valiliği saldırısının detayları iddianamede
Siirt'teki FETÖ davasında karar çıktı
Siirt'teki FETÖ davasında karar çıktı
Ülkücü İşçiler Organize Oldu
Ülkücü İşçiler Organize Oldu
Bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ