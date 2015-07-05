KPSS sona erdi

ANKARA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da düzenlenen ve saat 09.30'da başlayan sınavın sabah oturumunda, adaylara 30'ar soruluk hukuk, iktisat, işletme, maliye ve muhasebe testlerini cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

Sınavın saat 14.00'te başlayan oturumunda ise 30'ar soruluk çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ile uluslararası ilişkiler konularına ilişkin testleri yer aldı. Bu testlerdeki soruları yanıtlamaları için de adaylara, 160 dakika verildi.

Haftaya ÖABT

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise tek oturumda 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. ÖABT'de adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ve 10 soruluk alan eğitimi testinde yer alan soruları 75 dakikada cevaplayacak.