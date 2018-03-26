Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117347
ALTIN
172.378
DOLAR
3.9777
STERLİN
5.6296
EURO
4.9302
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Sınır ötesine insani yardım
Sınır ötesine insani yardım

KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda iki sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda iki sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

26 Mart 2018 Pazartesi 12:18
0 Okunma
KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda iki sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar Burcu Torbacı ve Elvin Zabun ile avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Torbacı ve Zabun'un, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumuna ilişkin sorularının sınav öncesinde sızdırılmasına ilişkin bugüne kadar 3 bin 155 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 2 bin 398 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 757 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerde şüphelilere, "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler hakkında 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 2 bin 579, şüpheli sayısı da 3 bin 155 oldu.

Öte yandan, soruşturma dosyalarının gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar 575 davayı karara bağladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKPSSKPSS SanıklarıFETÖ üyesi Olmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde
YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde
Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek
Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek
YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor
YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturmasında 10 zanlı daha adliyede
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturmasında 10 zanlı daha adliyede
FETÖ/PDY'nin Çankaya yapılanmasına operasyon
FETÖ/PDY'nin Çankaya yapılanmasına operasyon
Çiftlik Bank'ın soruşturması tek elden yürütülecek
Çiftlik Bank'ın soruşturması tek elden yürütülecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ