ANKARA

Kamu Personel Seçme Sınavı 2016 (KPSS) ortaöğretim-ön lisans sınav başvuruları başladı. Adayların bugünden itibaren 24 Ağustos'a kadar başvuru yapabileceği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, KPSS, ön lisans düzeyinde 22 Ekim 2016'da, ortaöğretim düzeyinde ise 23 Ekim 2016'de uygulanacak.

Sınava başvuru işlemleri 24 Ağustos'a kadar yapılacak. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı-banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için ise 25 Ağustos saat 23.59'da sona erecek olup, başvuru süresi uzatılmayacak

KPSS 2016 ortaöğretim/ön lisansa son başvuru tarihi olan 24 Ağustos 2016 itibarıyla ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde sınava girmek için başvuramayacak.

Başvuru ekranına yansıtılan MEB e-okul ile YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemeyecek.

Yabancı uyruklu adaylar eğitim bilgilerindeki düzeltmeyi ÖSYM'den yapacak

MEB e-okul ile YÖKSİS'teki eğitim bilgilerinde eksiklik veya düzeltme olan adayların, başvuru süresi içinde kendi okullarına ve üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor.

MEB e-okul ve YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul öğrencileri-mezunları ile ÖSYM aday işlemleri sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan YU numarası adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme-değişiklik bulunanların bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek.



Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, başvuru kayıt bilgileri iptal edilerek bu adayların bina-salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.