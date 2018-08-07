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KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı

Adaylar, 5 Ağustos'ta yapılan KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün boyunca ulaşabilecek.

KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı

Adaylar, 5 Ağustos'ta yapılan KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün boyunca ulaşabilecek.

07 Ağustos 2018 Salı 17:11
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KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 5 Ağustos'ta yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Ağustos'ta uygulanan KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMKPSSÖABT
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