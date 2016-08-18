KPSS ÖABT cumartesi yapılacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 20 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 09.30'da başlayacak.

Tek oturumda, 17 branşta yapılacak sınavda adaylara, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitimi testini cevaplandırmaları için 75 dakika süre verilecek.

Adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınavın başlamasından en az 1 saat önce, sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları gerekiyor.

Adaylar, sınav salonuna, sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacak.