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KPSS için 'sıkça sorulan sorular ve cevapları'

2018-KPSS lisans düzeyine ilişkin kamuoyunda anlaşılmayan konulara açıklık getirmek amacıyla sıkça sorulan 32 soru ve cevabı, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

KPSS için 'sıkça sorulan sorular ve cevapları'

2018-KPSS lisans düzeyine ilişkin kamuoyunda anlaşılmayan konulara açıklık getirmek amacıyla sıkça sorulan 32 soru ve cevabı, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

15 Mayıs 2018 Salı 14:34
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KPSS için 'sıkça sorulan sorular ve cevapları'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyine ilişkin "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için KPSS lisans düzeyine ilişkin 32 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre, sınav, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT), din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) oturumlarında yapılacak.

Sınavın, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 22 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 28-29 Temmuz'da, ÖABT 5 Ağustos'ta, DHBT ise 9 Aralık'ta yapılacak.

Genel yetenek-genel kültür oturumları zorunlu

Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların, sınavın genel yetenek-genel kültür ile kendilerine uygun alan bilgisi oturumlarına katılmaları gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına başvuracak adayların, sınavın genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de sınavın genel yetenek-genel kültür oturumu ile DHBT'ye katılmaları gerekecek.

Sınava girecek tüm adayların genel yetenek-genel kültür oturumuna girmeleri zorunlu olacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla "https://ais.osym.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ise başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacak.

Adaylar seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile 22 Mayıs'a kadar yatıracak.

Geç başvuru gününde oturum ekleme yapılabilecek

10-21 Mayıs'ta başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 6 Haziran'da başvurularını yapabilecek. Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılan oturumlara ekleme yapılabilecek.

Adayların sınava girerken ilgili oturuma ait sınava giriş belgesi (SGB) ve geçerli kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMKPSS
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