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KPSS alan sınavları tamamlandı

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), alan sınavının üçüncü oturumunun yapılmasıyla tamamlandı.

KPSS alan sınavları tamamlandı

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), alan sınavının üçüncü oturumunun yapılmasıyla tamamlandı.

28 Mayıs 2017 Pazar 14:15
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KPSS alan sınavları tamamlandı

ANKARA

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), alan sınavının üçüncü oturumunun yapılmasıyla tamamlandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'daki merkezlerde yapıldı.

KPSS'de tüm adaylar, 21 Mayıs Cumartesi sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür testlerini cevapladı. Öğretmen adayları ise aynı gün saat 14.30'da yapılan eğitim bilimleri oturumuna katıldı.

Alan sınavının birinci oturumu 27 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da, ikinci oturumu ise saat 14.30'da düzenlendi.

Alan sınavının üçüncü oturumunun da yapılmasıyla KPSS tamamlandı.

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin 16 Temmuz'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) de katılmaları gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSSınavönce Vatan
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