KPDS yarın yapılacak

Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa'da düzenlenecek.

Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapılacak.

Saat 9.30'da başlayacak sınavda, 80 soru için 3 saat süre verilecek.

KPDS'de Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca'dan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak.

Diğer dillerde ise sınav yabancı dilden Türkçe'ye ve Türkçe'den yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Çeviri için 150-200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmayacak.

Adayın sınava girişte ''2012-KPDS Sınava Giriş Belgesi'' ile nüfus cüzdanı veya pasaportu bulundurması gerekiyor. Sınav bina veya salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameralarıyla izlenebilecek.

Adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.