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Kozmik Oda ve KPSS savcılarında ByLock çıktı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski savcı Bilgili ile daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yapan firari Sakınan'nın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi.

Kozmik Oda ve KPSS savcılarında ByLock çıktı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski savcı Bilgili ile daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yapan firari Sakınan'nın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi.

17 Mart 2017 Cuma 11:39
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Kozmik Oda ve KPSS savcılarında ByLock çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ mensubu oldukları öne sürülen hakim ve savcılara yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski savcı Mustafa Bilgili ile firari Şadan Sakınan'ın adlarına kayıtlı cep telefonlarında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock uygulaması bulundu. Bilgili ve Sakınan'ın 2014 yılından itibaren ByLock programını aktif kullandıkları tespit edildi.

Eski Ankara savcısı Mustafa Bilgili, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan, Aralık 2009'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine açılan soruşturmayı yürütmüştü.

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ait "devlet sırrı" niteliğindeki belgelerin bulunduğu 11 ve 16 numaralı odalarda (kozmik oda) arama yapmak istemiş, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığı görevlileri ise çift kilitli çelik kapılarla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arşiv kayıtlarının devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğini belirterek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereği cumhuriyet savcılığına bu odalara giriş izni verilemeyeceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine savcılığın talebiyle o dönemde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla halen aranan hakim Kadir Kayan, bu odalarda 20 gün boyunca arama yapmış, CD, dosya ve hard disklerden oluşan "gizli belgeler" dışarı çıkarılarak FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen TÜBİTAK uzmanı bilirkişilere çözümletilmişti.

Yıllarca Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosuna verilmişti. Büroda görevli savcı, 38 şüpheli asker hakkındaki soruşturmayı Mart 2015'te "takipsizlik" kararıyla sonuçlandırmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra "Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğuna yönelik deliller elde edilmesi üzerine aralarında eski polisler ve TÜBİTAK personelinin de bulunduğu bazı zanlılar hakkında soruşturma açmıştı. 

KPSS soruşturmasını örtbas etmişti

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın adı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki KPSS'de soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

KPSS soruşturmasını örtbas ettiği öne sürülen Sakınan, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanan HSYK 2. Dairesi tarafından açığa alınmış, ardından KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖKozmik OdaBylockKPSS
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