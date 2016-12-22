ANKARA
Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, ifadesi alınmak üzere yeniden adliyeye getirildi.
Ankara'nın Cebeci semtinde 9 Kasım 2016'da polis denetimi sırasında sahte kimlikle yakalanan Bilgili, Ankara Adliyesine sevk edildi.
Bilgili'nin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor. Mustafa Bilgili, dün ve önceki gün de ifade vermişti.
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