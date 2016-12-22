ANKARA - Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde adliyeye getirilen Bilgili, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Bilgili, yaklaşık 10 saat süren ifade işleminin ardından, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok tarafından sorgulanan Bilgili, cezaevine gönderildi.

"Kozmik Oda soruşturması"

Bilgili, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan, Aralık 2009'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine açılan soruşturmayı yürütmüştü.

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ait "devlet sırrı" niteliğindeki belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) arama yapmak istemiş, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığı görevlileri ise çift kilitli çelik kapılarla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arşiv kayıtlarının devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğini belirterek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesi gereği cumhuriyet savcılığına bu odalara giriş izni verilemeyeceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine savcılığın talebiyle o dönemde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan ve FETÖ suçlamasıyla halen aranan Hakim Kadir Kayan, bu odalarda 20 gün boyunca arama yapmış, CD, dosya ve hard disklerden oluşan "gizli belgeler" dışarı çıkarılarak, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen TÜBİTAK uzmanı bilirkişilere çözümletilmişti.

Yıllarca Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosuna verilmişti.

Büroda görevli savcı, 38 şüpheli asker hakkındaki soruşturmayı Mart 2015'te "takipsizlik" kararıyla sonuçlandırmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra "Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğuna yönelik deliller elde edilmesi üzerine aralarında eski polisler ve TÜBİTAK personelinin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında soruşturma açmıştı.

HSYK Başmüfettişliği de "Kozmik Oda"da arama yapılmasına ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatmıştı.

AA