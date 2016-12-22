Kamuoyunda "

Kozmik Oda

" olarak anılan soruşturmayı yürüten ve

Fetullahçı Terör Örgütü

'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan

eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili

, yeniden adliyeye getirildi.

Ankara'nın Cebeci semtinde 9 Kasım 2016'da, polis denetimi sırasında sahte kimlikle yakalandığı belirtilen Bilgili, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine sevk edildi.

Bilgili'nin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor. Dün de Ankara Adliyesine getirilen Mustafa Bilgili, ifade işleminin ardından gece emniyete götürülmüştü.

"Kozmik Oda soruşturması"

Bilgili, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine açılan soruşturmayı yürütmüştü.

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ait "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) arama yapmak istemiş, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığı görevlileri ise çift kilitli çelik kapılarla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arşiv kayıtlarının devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğini belirterek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesi gereği cumhuriyet savcılığına bu odalara giriş izni verilemeyeceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine savcılığın talebiyle, o dönemde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan ve FETÖ suçlamasıyla halen aranan Hakim Kadir Kayan, bu odalarda 20 gün boyunca arama yapmış, CD, dosya ve hard disklerden oluşan "gizli belgeler" dışarı çıkarılarak, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen TÜBİTAK uzmanı bilirkişilere çözümletilmişti.

Yıllarca Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosuna verildi.

Büroda görevli savcı, 38 şüpheli asker hakkındaki soruşturmayı, Mart 2015'te "takipsizlik" kararıyla sonuçlandırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra "Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline "kumpas" kurulduğuna yönelik deliller elde edilmesi üzerine, arasında eski polis ve TÜBİTAK personelinin de bulunduğu bazı kişiler hakkında soruşturma açmıştı.

HSYK Başmüfettişliği de "Kozmik Oda"da arama yapılmasına ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatmıştı.

AA