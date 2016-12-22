Kamuoyunda "

Kozmik Oda

" olarak anılan soruşturmayı yürüten ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı

Mustafa Bilgili

, adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Cebeci semtinde 9 Kasım 2016'da, polis denetimi sırasında sahte kimlikle yakalandığı belirtilen Bilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Bilgili'nin, soruşturmayı yürüten savcılara ifade vermesi bekleniyor.

Bilgili, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine açılan soruşturmayı yürütmüştü.

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ait "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) arama yapmak istemiş, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığı görevlileri ise çift kilitli çelik kapılarla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arşiv kayıtlarının devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğini belirterek, Ceza Muhakemesi Kanununun 125. maddesi gereği cumhuriyet savcılığına bu odalara giriş izni verilemeyeceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine savcılığın talebiyle, o dönemde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan ve FETÖ suçlamasıyla halen aranan Hakim Kadir Kayan bu odalarda 20 gün boyunca arama yapmış, CD, dosya ve hard disklerden oluşan "gizli belgeler" dışarı çıkarılarak, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen TÜBİTAK uzmanı bilirkişilere çözümletilmişti.

Yıllarca Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosuna verildi.

Büroda görevli savcı, 38 şüpheli asker hakkındaki soruşturmayı, Mart 2015'te "takipsizlik" kararıyla sonuçlandırdı.

AA