Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99396
ALTIN
143.318
DOLAR
3.5219
STERLIN
4.4596
EURO
3.9437
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...

Kozluk'taki 2 terör saldırısıyla ilgili 9 gözaltı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, bir öğretmen ve askerin şehit düştüğü, biri asker 3 kişinin yaralandığı iki saldırıya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. .

Kozluk'taki 2 terör saldırısıyla ilgili 9 gözaltı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, bir öğretmen ve askerin şehit düştüğü, biri asker 3 kişinin yaralandığı iki saldırıya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. .

12 Haziran 2017 Pazartesi 15:30
12 Okunma
Kozluk'taki 2 terör saldırısıyla ilgili 9 gözaltı

PKK'lı teröristlerin Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlediği, bir öğretmen ve askerin şehit düştüğü, biri asker 3 kişinin yaralandığı iki saldırıya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK mensuplarının, gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve bir yakınının kullandığı özel araca silahlı saldırıda bulunduğu, başka bir araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin hafif yaralandığı, ardından da Bekirhan beldesinde jandarma karakolu önünde durdurulmaya çalışılan aracın infilak ettirildiği, bir askerin şehit olduğu, biri asker 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda gasbedilen taksinin şoförünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan saldırıda yaralanan askerin tedavisi Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Merkezinde, iki sivilin tedavisi ise Batman'da sürüyor.

Kozluk'ta PKK'lı teröristler 9 Haziran günü gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve bir yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki başka bir araçta bulunan öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı. Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki teröristler "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmişti. Bu saldırıda da olay yerinde bulunan iki asker ve bir vatandaş yaralanmıştı. Yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren terörist de patlamada ölmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKBatmanDicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP Sözcüsü Baydemir yargılanmaya başlandı
HDP Sözcüsü Baydemir yargılanmaya başlandı
Hakkari'de terör saldırısı: 5 yaralı
Hakkari'de terör saldırısı: 5 yaralı
Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası
Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası
Muğla'da ByLock'tan 6 kişi daha adliyede
Muğla'da ByLock'tan 6 kişi daha adliyede
Adana'da belediyede rehine krizi
Adana'da belediyede rehine krizi
Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den
Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ