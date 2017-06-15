Koza-İpek Holding soruşturmasında iddianame mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
AA