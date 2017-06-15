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Koza-İpek Holding soruşturmasında iddianame mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Koza-İpek Holding soruşturmasında iddianame mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

15 Haziran 2017 Perşembe 10:50
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Koza-İpek Holding soruşturmasında iddianame mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKoza-İpek Holding
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