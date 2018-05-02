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Köyüne dönmek isteyene arsa desteği

Sivas Valisi Davut Gül, köyüne dönmek isteyenlerin arsa ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak destek olacaklarını belirtti.

Köyüne dönmek isteyene arsa desteği

Sivas Valisi Davut Gül, köyüne dönmek isteyenlerin arsa ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak destek olacaklarını belirtti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:01
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Köyüne dönmek isteyene arsa desteği

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Kangal Öğretmenevi'nde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Her sene bir önceki yıldan daha fazla hizmet yapıldığını belirten Gül, bu hizmetleri takip ettiklerini vurguladı.

Bunun köylerin bütün sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmediğine işaret eden Gül, "Böyle bir iddiamız yok ama geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman hem taleplerinizin değiştiğini hem de her sene bir öncekinden daha fazla hizmet yaptığımızı görüyorsunuz. Geçen sene önemli bir miktarda köylere parke taşı tahsis ettik. Bu sene de hem İl Özel İdaresi hem de KÖYDES programından ortalama 150 bin metrekareye yakın parke taşı verilecek." ifadelerini kullandı.

"Köyler Yaşamalıdır" projesi

Sivas İl Özel İdaresinin "Köyler Yaşamalıdır" adı altında bir proje başlattığını aktaran Vali Gül, şöyle devam etti:

"Şehirde yaşayan ve köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlarımız arsa ile ilgili sorunlar yaşamakta. Köylerimizde bu tür sorunlar yaşandığında Çevre ve Şehircilik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Defterdarlık ve ilgili kurumlar birer kişi görevlendirdi. Olabildiğince hızlı bir çözüm üretecek sistem oluşturmak istiyoruz. Sizlerin de köyünde bu tür talepler varsa bunu kaymakamlık aracılığıyla İl Özel İdaresine alternatif arazileri bildirin. Amacımız ilk etapta 10 bin arsa üretmek ve bütün köylerimizin buna katılmasını sağlamak."

Gül, köylerde ağaçlandırma yapılması gereken yerlerin belirlenerek bildirilmesini ayrıca ÇEDAŞ'ın üç yıl içerisinde yaklaşık 500 milyon liralık alt yapı yatırımı yapacağını ve enerji ile ilgili kırsalın sorunun çözüleceğini belirtti.

Köylerdeki içme suyu konusuna da değinen Gül, hiçbir vatandaşı susuz bırakmayacaklarını aktardı.

Kangal ilçe merkezinin doğalgaza kavuşmak üzere olduğunu da belirten Gül, Malatya-Sivas arası hızlı trenle ilçenin bu yatırımdan faydalanacağını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivas ValiliğiKÖYDESÇEDAŞ
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