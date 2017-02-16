KOVALAR ve yükselen KOVALAR

1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

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“ İçe çekilip, kişisel gelişim ile geçen bir süreç”

Kovalar bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); bu dönemde yaşanan bazı “yanlış anlaşmalar” kaynaklı sorunlardan oluşan olumsuzluklardan dolayı içe çekilip; toplumdan izole olup kendi başınıza kalabileceğiniz bir süreç olarak yaşayabilirsiniz bu retroyu. Başkaları ile iletişim kurmak yerine, kendi kendinize kalıp yapmak isteyeceğiniz meditasyon, kişisel gelişim ile ilgili çalışmalar yaparak başkaları yerine kendinizi dinleyebilirsiniz bu günlerde.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

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Evlilikler şekilleniyor.

Kovalar, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; partner ve açık düşmanlar evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile eşiniz ile aranızda netleşmemiş bazı olaylar bu tutulma sonucu açığa çıkan olaylarla bir karara varabilirsiniz.

Açık düşmanlarınızın kimler olduğunu bu Ay tutulması size gösterir.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

Kova ve yükselen Kovalar 2

Sıradışı kazançlar

26 Şubat 2017 günü Kovalar; bu Güneş tutulmasını kendi maddi ve manevi değerler evinde yaşayacak.

Eğitim hayatınızda ani beklenmedik bir gelişimden dolayı; maddi kazanımlar alanınızda bir takım yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Yurtdışında oluşan ani beklenmedik bir olay ile; sanat ile ilgili alanda maddi kazanç ile ilgili bir başlangıç yapılabilir.

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Kovalar bu retroyu kardeş, kuzen gibi yakın çevreniz alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; kardeşlerinizle aranızda bozulmuş bir ilişki varsa; bunları düzeltme fırsatı çıkabilir karşınıza. Değerlendirebilirsiniz.

Geçmiş bir aşkınız sosyal medya üzerinden size ulaşabilir.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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Kovalar bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); aile ev ve atalarınız alanında yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile anne veya babanızla aranızda yanlış anlaşılmadan dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte özellikle uslubunuza dikkat etmenizde fayda var. Sıra dışı davranışlar veya asi tavırlarınız yanlış anlaşılabilir.

Özgürlük adına savaşınız, yanlış değerlendirilebilir.

Diğer taraftan bu Merkür retro size geçmişte ebeveynlerinizle aranızda iletişimden dolayı oluşmuş sorunları düzeltme şansı doğurabilir. Değerlendirin.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Kovalar bu tutulmayı kendi kişisel ve imajı alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile; bu Ay tutulmasında karakteriniz ve kimliliğiniz ile ilgili daha çok sizi tanınır yapan olaylar söz konusu olup, toplum önünde ki kimliğini açığa çıkacak olaylar yaşanabilir. Bununla birlikte sağlam, ayakları yere basan bir duruş sergileyebilirsiniz.

Kalp sağlığınızla ilgili de dikkatli olmanız gerektiği anlaşılıyor haritadan Aslanlar için .

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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Kovalar bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); başkaları üzerinden kazandığınız gelirler alanında yaşacaksınız.

Dolayısı ile; ortaklarınızla aranızda yanlış anlaşılmalardan dolayı problemler yaşayabilirsiniz. iletişim sorunları çıkabilir.

Ödemeler, borçlar eğer internet özerinden yapıyorsanız bu süreçte işlemlerinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmenizde fayda olacaktır.

Yanlış anlaşılmalardan dolayı haksızlıklara ve kayıplara uğrayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Dikkat.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

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Özgür birliktelikler

Kovalar bu Güneş tutulmasını evlilik alanlarında yaşıyorlar.

Kovalar yeni bir evlilik kararı alabilirsiniz.

Evliliğinizde o evliliğin bir kimlik kazanması adına önemli bir karar alabilirsiniz.

Evliliğinizi gözler önünde yaşayabilirsiniz.

Ünlü, bir kişi ile evlenebilirsiniz.

Eşiniz bu Güneş tutulmasından sonra yeni bir kimlik ile dominant yönetici veya başkalarını organize eden bir kişiye dönüşebilir veya evliliğiniz için bir mücadele verebilir.

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

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Kovalar; Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; kariyer alanında yaşayabilirler. Oldukça başarılı bir süreç olacağından; bunun eşliğinde gelen bir bolluk bereketten bahsedebilirim.

Birden fazla işte çalışabilir veya birden fazla iş veya terfi teklifi alabilirsiniz.

Bu süreçte 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında tüm bu konularda bir bolluk bereket iş yaşamınıza yansıyabilir.

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

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“Bu dönemde oluşacak özgürlük hissiniz, retro bittikten sonra değişebilir”.

Kovalar bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınla iletişim sorunları olarak yaşayacaklar.

Sosyal çevrede, özellikle sosyal medya alanında yaşayabileceğiniz “yanlış anlamalar” nedeniyle olumsuz bir süreç olabilir. Bu dönemde teknolojiyi kullanarak kurduğunuz iletişimde, mailleriniz yerine ulaşamayabilir.

Teknolojik iletişim aletleriniz, telefon, laptop gibi olanlar bozulabilir. Bu nedenle retro başlamadan datalarınızı yedeklemenizde fayda var.

Geçmişte “yanlış anlamalar” sonucu bozulmuş olan arkadaşlıklarınızı düzeltme şansı doğacak bu retroda, değerlendirin…