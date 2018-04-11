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Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler adliyede

Milli İstihbarat Teşkilatının Kosova’da gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği FETÖ üyesi 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler adliyede

Milli İstihbarat Teşkilatının Kosova’da gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği FETÖ üyesi 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:36
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Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler adliyede

İSTANBUL

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Cihan ÖzkanKahraman DemirezHasan Hüseyin GünakanMustafa ErdemOsman Karakaya ve Yusuf Karabina, sağlık kontrolünden geçirildi. 

Şüphleliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 

Operasyon 

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.

MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat TeşkilatıKosova
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